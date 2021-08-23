Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüpheli H.M'nin aracında arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli H.M, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

-Uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da, 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli S.Ç'nin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Göz altına alınan S.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Motosikleti çalınan kişi polise başvurdu

Keşan'da, motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

A.Ö'nün İspat Cami Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Motosikleti çalınan A.Ö, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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