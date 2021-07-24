Edirne'de asayiş

Uzunköprü'de fabrikasından malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

Uzunköprü'de fabrikasından malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

Muradiye Mahallesi'ndeki yağ fabrikasına gelen D.K, bina içerisinden elektrikli soba ve motor parçalarının çalındığını fark etti.

D.K, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de bir kişinin motosikleti işyerinin önünden çalındı.

Muradiye Mahallesi'nde motosikletini işyerinin önüne park eden Z.B, bir süre sonra motosikletini yerinde bulamayınca polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Şantiye sorumlusu, demir alan kişilerden şikayetçi oldu

Uzunköprü'de stadyum inşaatının şantiye sorumlusu, alandan demir aldığı tespit edilen kişilerden şikayetçi oldu.

Şantiyeden demir aldığı görülen A.Ö ve İ.Ö, polis tarafından gözaltına alındı. Şantiye sorumlusu Ö.K'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Motosikleti çalınan kişi polise başvurdu

Uzunköprü'de evinin önünden motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Atatürk Mahallesinde yaşayan R.E, evinin önüne park ettiği motosikletinin bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti.

R.E'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı