Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde arkadaşının çantasını çalan kişi yakalandı.

Keşan ilçesinde arkadaşının çantasını çalan kişi yakalandı.

Büyükcami Mahallesi'nde Z.B.S arkadaşının işyerine gitti. Arkadaşı M.A.G. bir süre sonra aralarındaki tartışma nedeniyle Z.B.S'nin içerisinde cüzdanı ve telefonu olan çantayı alıp kaçtı.

M.A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi şikayetçi oldu.

Yenimesçit Mahallesi'nde yaşayan S.K. aracını bakkalın önüne park ederek alışveriş yaptı. 5 dakika içerisinde bakkaldan çıkan S.K. motorunu yerinde bulamayınca polise şikayette bulundu.

Otomobilin koltuğundaki bilgisayarı ve telefonu çalındı

Keşan ilçesinde bir kişinin otomobilinden bilgisayarı ve telefonu çalındı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde otomobilini park eden Ö.E. bir süre sonra döndüğünde aracının koltuğundaki bilgisayarını ve telefonunu bulamadı.

Ö.E. polise şikayette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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