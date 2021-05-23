Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

Edirne'de 11 adet kaçak cep telefonu ve vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Edirne'de 11 adet kaçak cep telefonu ve vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste bulunan B.I'nın üzerinde yaptığı aramada, 11 adet kaçak cep telefonu, 11 adet cep telefonu kılıfı ve 18 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bisiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, G.A'nın Dilaverbey Mahallesinde park halinde bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri bisikletin bulunması için çalışma başlattı.

Güvercin hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin evinin bahçesindeki kümesten 35 adet güvercin çalındı.

Alınan bilgiye göre, T.G'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinin bahçesinden 35 adet güvercin henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet hırsızlığı

Enez ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

E.Y'nin Gaziömerbey Mahallesinde yolun kenarına park ettiği motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

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