Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de asayiş

Edirne'de motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.

Edirne'de motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.

Abdurrahman Mahallesi, Tavanlı Çeşme Sokak'ta motosikletini park eden E.Y. döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı.

E.Y. motosikletinin bulunması için polise başvurdu.

Evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri şüphe üzerine R.D'nin yaşadığı adreste arama yaptı.

Yapılan aramada 0,23 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili R.D. gözaltına alındı.

Keşan'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu yakalandı

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Yenimescit Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine D.Z'nin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 0,79 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili D.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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