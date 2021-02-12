Edirne'de asayiş
Edirne'de bir kişinin evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı.
Edirne'de bir kişinin evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı.
Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan H.I. motosikletini evinin önüne park etti. Bir süre sonra aynı yere gele H.I. motosikletini yerinde bulamadı.
H.I. polise şikayette bulundu.
Bekçiler hırsızlık zanlılarını yakaladı
Edirne'de bekçiler evlerden hırsızlık yapan 2 kişiyi yakaladı.
Keşan ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler Büyük Cami Mahallesi'nde el arabası olan bir kişiden şüphelendi.
Şüpheli S.K'nın 4 mutfak tüpü ve 2 su vanası çaldığı tespit edildi.
Öte yandan, aynı mahallede bekçiler durumundan şüphelendikleri S.G'nin 4 çift ayakkabı çaldığını belirledi.
Gözaltına alının şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci