Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

07.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:52
Edirne'de asayiş

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.A idaresindeki otomobil, Tunca Köprüsü girişinde H.B.B yönetimindeki oto mobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan D.A, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin aküsü çalındı

Keşan'da park halindeki otomobilin aküsü çalındı.

Alınan bilgiye göre, V.K'nin Yeni Mahallede park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce akü çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

153 sürücüye 89 bin 267 ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 153 sürücüye 89 bin 267 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 852 araçtan 153'ünun sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 89 bin 267 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 9 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

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