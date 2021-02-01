Edirne'de asayiş
01.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:14
Edirne'de, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üstünde ve evlerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 6 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ö ve U.Ç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Aracın aküsü çalındı
Keşan ilçesinde bir aracın aküsü çalındı.
Alınan bilgiye göre, araç sahibi İ.B, aracını Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yol kenarına park etti.
Aracına bindiği esnada akünün çalındığını fark eden İ.B, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar