Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, H.T, nişanlısı M.T'nin çeşitli bahaneler uydurarak ailesinden ve kendisinden 2000 dolar, 23 bin 500 lira, 3 adet bilezik, 3 adet altın zincir, yüzük ile 25 adet çeyrek altını aldığını ve hiçbirini geri getirmediğini ileri sürdü.

Dolandırıldığını savunan H.T, polise giderek nişanlısından şikayetçi oldu.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Edirne'nin enez ilçesinde "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yargılanan E.Ö hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, E.Ö'nün telefon incelemesinde geçmişe dönük farklı tarihlerde "Göçmen Kaçakçılığı" ile ilgili suç unsuru olabilecek ses kaydı ve mesajlaşmalara rastladı.

Şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

124 sürücüye 79 bin 660 lira ceza kesildi

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 124 sürücüye 79 bin 660 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 732 araçtan 124'ünun sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 79 bin 660 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 18 araç da trafikten men edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda