Edirne'de asayiş

Edirne'de bir evden ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın Menzilahir Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce altın bilezik, kolye ve küpe çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilden hırsızlık

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilden ses sistemi çalındı.

Alınan bilgiye göre, N.Y'nin Yukarı Zafariye Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ses sistemi çalındı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bankaya sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli yakalandı

Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir banka şubesine gelerek sahte para vermeye çalışan Y.B, M.P, E.Ş banka memurunun ihbar etmesi üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- 159 sürücüye 69 bin 147 lira ceza

Edirne'de trafik denetimlerinde 159 sürücüye 69 bin 147 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 641 araçtan 159'unun sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 69 bin 147 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 6 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin