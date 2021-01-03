Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

03.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:52
Edirne'de asayiş

Edirne'de inşaatın ikinci katından atlayan çocuğun ayak bilekleri kırıldı.

Edirne'de inşaatın ikinci katından atlayan çocuğun ayak bilekleri kırıldı.

Meydan Mahallesi'nde bir inşaatta arkadaşlarıyla misket oynayan Y.Ç, inşaatın sahibi A.K'den korkup ikinci kattan zemine atladı.

Ayak bileklerinin kırıldığı tespit edilen çocuk tedavi altına alındı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan E.K, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Polis, motosikleti çalan kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu operasyonu

Keşan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,48 gram bonzai ile 4,41 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Yenimescit Mahallesi'nde şüpheli E.G'nin evinde yapılan aramada 3,48 gram gelen 8 fişek bonzai ile evin çatısında yapılan aramada 4,41 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvercin hırsızlığı

Keşan'da bir kişinin yetiştirdiği güvercinleri çalındı.

G.A, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yetiştirdiği 11 güvercinin çalındığını öne sürerek polise başvurdu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayıp kızını arıyor

Uzunköprü'de bir kişi, kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan D.Ç, kızı G.Ç'nin ekmek almak için ayrıldığı evlerine bir daha dönmediğini belirterek polis merkezine başvurdu.

Polis, kayıp G.Ç'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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