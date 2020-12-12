Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 36 elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişelerinde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Araçta kaçak 36 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili T.C. ve H.Y. gözaltına alındı.

Telefonu çalınan kişi şikayette bulundu

Edirne'de telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan M.M'nin inşatta kaldığı bodrum katındaki odadan şarjdaki telefonu çalındı.

M.M. telefonunu çalanın bulunması için polise başvurdu.

Evden hırsızlık

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evden bazı eşyalar çalındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.M'nin evinin bahçesindeki çekyat, 3 halı ve 8 soba borusu çalındı.

M.M. eşyalarını çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise şikayette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci