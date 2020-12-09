Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

09.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:08
Edirne'de asayiş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinin önünden motosiklet çalındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinin önünden motosiklet çalındı.

O.S, iş yerinin önüne motosikletini park etti. Bir süre motosikletin yerinde olmadığını fark eden O.S, karakola giderek şikayetçi oldu.

Soruşturma sürüyor.

Evden hırsızlık

Edirne'de, Umurbey Mahallesi'ndeki bir evden televizyon çalındı. Ev sahibi E.D, hırsızlık iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli V.Y, polis ekiplerince yakalandı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, televizyonu sattığını beyan etti.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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