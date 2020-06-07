Edirne'de asayiş Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 1 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 1 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Jandarma ekipleri, Karaağaç mevkiinde yaptıkları kontrollerde 1. derece askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında 'Askeri Yasak Bölge İhlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

-Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.B'nin Barutluk Mahallesinde park halinde bıraktığı motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

153 sürücüye 65 bin 667 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 153 sürücüye 65 bin 667 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 760 araçtan 153'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 65 bin 667 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 3 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA