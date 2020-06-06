Edirne'de asayiş
Edirne'de bir telefoncuda kaçak cep telefonları ve şarj aletleri ele geçirildi.
06.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:03
Edirne'de bir telefoncuda kaçak cep telefonları ve şarj aletleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki bir telefoncuda yaptığı aramada kaçak 617 telefon şarj aleti ve 39 cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili V.G. gözaltına alındı.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.
Barutluk Mahallesi'nde yaşayan B.A. motosikletini evinin karşısındaki elektrik direğine zincirle bağlayarak, kilitledi.
Bir süre sonra aracını yerinde bulamayan B.A. polise şikayette bulundu.
Kaynak: AA