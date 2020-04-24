Edirne'de asayiş Edirne'de piknik yapan 9 kişiye toplam 3 bin 528 lira ceza kesildiAlınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bosnaköy köyünde yaptıkları kontrollerde bazı kişilerin piknik yaptığını tespit etti.

Edirne'de piknik yapan 9 kişiye toplam 3 bin 528 lira ceza kesildi Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bosnaköy köyünde yaptıkları kontrollerde bazı kişilerin piknik yaptığını tespit etti. Bölgede piknik yapan 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kişi başı 392'şer lira ceza verildi. Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Motosiklet hırsızlığı Edirne'de park halindeki motosiklet çalındı. A.E'nin kent merkezinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Otomobilin ses sistemi çalındı Uzunköprü'de park halindeki otomobilin ses sistemi çalındı Alınan bilgiye göre, K.Ş'nin kent merkezinde evinin önünde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce teyp çalındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA