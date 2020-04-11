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Edirne, Polis, Keşan, Enez, Güncel

Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halinde bırakılan otomobilin ses sistemi çalındı.

11.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:48
Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halinde bırakılan otomobilin ses sistemi çalındı.

Alınan bilgiye göre, H.G'nin kent merkezine park ettiği otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce teyp ve kolonlar çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayvan hırsızlığı

Enez ilçesinde bir kişinin ahırından 4 oğlak çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.M'nin evinin yanındaki ahırından henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 4 oğlak çalındı.

Jandarma ekipleri hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Kaçak tıbbi malzeme yakalandı

Edirne'de bir otomobilde çok sayıda kaçak tıbbi malzeme geçirildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası İstasyon Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 6 bin 200 adet maske, 60 litre dezenfektan, 240 adet ateş ölçer, bin 200 adet muayene eldiveni ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: AA

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