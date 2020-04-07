Edirne'de asayiş Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, G.O'nun park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Hayvan hırsızlığı

Enez ilçesinde bir ahırdan 2 koyun çalındı.

Alınan bilgiye göre, C.S'nin Enez ilçesindeki evinin ahırından henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 2 adet koyun çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü araç kullanırken yakalandı

Havsa ilçesinde alkollü araç kullanan kişi hakkında tutanak tutuldu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ilçe çıkışında yaptığı uygulamada, U.Ş'nin alkollü araç kullandığını tespit etti.

Sürücü U.Ş'ye idari para cezası kesildi, hakkında tutanak tutuldu.

84 sürücüye 36 bin 882 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 84 sürücüye 36 bin 882 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 140 araçtan 84'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 36 bin 882 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 2 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA