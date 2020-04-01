Edirne'de asayiş Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye 16 bin 984 lira ceza kesildi.

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye 16 bin 984 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 50 araçtan 4'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 16 bin 984 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 1 araç trafikten men edildi.

Evden hırsızlık

Enez ilçesinde bir evden televizyon çalındı.

Alınan bilgiye göre, Z.T'nin ilçe merkezindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce televizyon çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet hırsızlığı

İpsala ilçesinde park halinde bulunan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, V.A'nın yol kenarında park halinde bıraktığı motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis kayıp motosikletin bulunması için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA