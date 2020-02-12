Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişinin kümesteki hayvanları çalındı.

12.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:52
Edirne'de asayiş

'de bir kişinin kümesteki hayvanları çalındı.

Alınan bilgiye göre, yolu TEİAŞ mevkisindeki çiftliğine gelen V.G., 20 güvercin ve 2 tavuğunun kümesinde olmadığını fark etti.

V.G. tavuk ve güvercinlerinin bulunması için polise başvurdu.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin motosikleti çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Şahsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.T. aracını direksiyon kilidiyle kilitleyerek evine girdi.

Bir süre sonra motosikletini yerinde göremeyen S.T. durumu polise bildirdi.

Kaynak: AA
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