Edirne'de asayiş

07.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:52

Edirne'de 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.B'nin kullandığı aracı kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

M.B. gözaltına alındı.

Bir şişe şurup içen çocuk zehirlendi

Edirne'de fazla doz şurup içmesi sonrası zehirlenen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ş. ve eşi H.Ş. evdeki şurup şişesinin boş olduğunu gördü.

Şurubu 3 yaşındaki çocukları B.G.Ş'nin içtiğini fark etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne ailesi tarafından getirilen çocuk tedavisini ardından taburcu oldu.

Buzağı çalan 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de 3 kişi buzağı çaldıkları iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan İ.A'nın evinin yanındaki ahırdan buzağısı çalındı. Polis ekipleri kısa süre içerisinde çalınan buzağıyı buldu. Olayla ilgili ise N.G, U.G. ve E.B'yi yakaladı.

Polis çalınan buzağıyı sahibine teslim etti.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA