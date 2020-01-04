Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişinin otomobili çalındı.

04.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:40
Edirne'de asayiş

'de bir kişinin otomobili çalındı.

Alınan bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan S.H. otomobilini park ettiği yerde bulamadı.

S.H. otomobilini çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Traktörün aküsü çalındı

Uzunköprü ilçesinde park halindeki traktörün aküsü çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi'nde yaşayan K.D. traktörünü evinin yanına park etti.

Bir süre sonra dönen K.D. traktörünün aküsünün yerinde olmadığını gördü.

K.D. polise şikayette bulundu.

Kaynak: AA
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