Edirne'de asayiş
Edirne'de bir kişinin otomobili çalındı.
Edirne'de bir kişinin otomobili çalındı.
Alınan bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan S.H. otomobilini park ettiği yerde bulamadı.
S.H. otomobilini çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.
Traktörün aküsü çalındı
Uzunköprü ilçesinde park halindeki traktörün aküsü çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi'nde yaşayan K.D. traktörünü evinin yanına park etti.
Bir süre sonra dönen K.D. traktörünün aküsünün yerinde olmadığını gördü.
K.D. polise şikayette bulundu.