Edirne'de asayiş
Edirne'de bir kişinin karavanı çalındı.
Edirne'de bir kişinin karavanı çalındı.
Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde karavanının yerinde olmadığını gören F.M. durumu jandarmaya bildirdi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Açıkta satılan zeytinyağına el konuldu
Edirne'de jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, açıkta satışı yasak 260 litre zeytinyağı ele geçirildi.
Olayla ilgili M.S. ve C.Ş. gözaltına alındı.