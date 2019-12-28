Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişinin karavanı çalındı.

28.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:52
Edirne'de asayiş

'de bir kişinin karavanı çalındı.

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı köyünde karavanının yerinde olmadığını gören F.M. durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Açıkta satılan zeytinyağına el konuldu

Edirne'de jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, açıkta satışı yasak 260 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S. ve C.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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