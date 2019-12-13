Edirne'de asayiş

13.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:46

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimesçit Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler V.K.'nın üzerine 2,35 gram, U.K'nin üzerinde ise 4,91 gram eroin yakaladı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Park ettiği aracını döndüğünde bulamadı

Keşan ilçesinde bir kişinin otomobili çalındı.

Edinilen bilgiye göre, H.K. aracını Büyükcami Mahallesi'ne park ettikten sonra buradan ayrıldı.

Döndüğünde otomobilini yerinde göremeyen H.K. aracının çalan kişi yada kişilerle ilgili polise şikayette bulundu.

İşyerinden hırsızlık

Keşan ilçesindeki bir işyerinden çeşitli malzemeler çalındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükcami Mahallesi'nde H.A. sabah işyerine geldiğinde şarjlı matkap ve el testeresinin yerinde olmadığını fark etti.

H.A malzemelerini çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Kaynak: AA