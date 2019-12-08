Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde merdivenden düşen kişi öldü.

08.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:26
Edirne'de asayiş

'nin ilçesinde merdivenden düşen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesinde oturan Halil (44) iki katlı evinin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Başını merdivenlere çarpan Öztürk, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Öztürk, hastanede hayatını kaybetti.

Trafik kazası: 1 yaralı

Havsa ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ü.A'nın kullandığı otomobil, Hasköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Ü.A ile araçta bulunan R.A hafif yaralandı. Yaralılar Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp kardeşini arıyor


Edirne'de bir kişi kayıp kardeşinin bulunması için polise başvurdu.


Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Y.G, kardeşi S.G'nin evden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmediğini belirterek bulunmasını istedi.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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