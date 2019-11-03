Edirne'de asayiş

03.11.2019 16:50

Edirne'nin İpsala ilçesinde pasaportu olmayan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Bayrambey Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde pasaportu olmayan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Otomobil sürücüsü E.V, gözaltına alındı.

İş yerinden hırsızlık

Süloğlu ilçesinde bir iş yerinden para çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.Y'nin General Hüseyin Hüsnü Caddesi'ndeki iş yerinden, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 270 lira çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp oğlunu arıyor

Süloğlu ilçesinde bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.



Alınan bilgiye göre, Ü.D, Süloğlu Polis Merkezine giderek, oğlu Ü.D'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.



Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA