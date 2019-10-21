Edirne'de asayiş

21.10.2019 17:30

Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Havsa ilçesinde yaptıkları kontrolde, R.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 6 Cezayir uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Olayın ardından sürücü R.T ve yanında bulunan A.Y gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.V'nin Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

394 sürücüye 123 bin 264 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 394 sürücüye 123 bin 264 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 699 araçtan 394'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 123 bin 264 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 18 araç trafikten men edildi.

Pasaportu olmayan Pakistanlı yakalandı



Edirne'de pasaportu olmayan Pakistan vatandaşı yakalandı.



Jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Bosnaköy köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Pakistan vatandaşını yakaladı.



Yakalanan Pakistan uyruklu, İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA