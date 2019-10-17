Edirne'de asayiş

17.10.2019 13:22

Edirne'de bir besiciye ait koyunları otlatmak için meraya çıkartan çoban, koyunları daha önce anlaştığı dolandırıcılara sattı.



Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Sazlımalkoç köyünde oturan besici H.C, kendisine ait koyunların çalındığını belirterek şikayetçi oldu.



Jandarma ekipleri yaptığı araştırmada, 93 koyunun, 2013 yılından beri H.C'nin yanında çoban olarak çalışan N.Y tarafından alınarak 4 kişiye 42 bin 500 karşılığında satıldığını belirledi.



Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla koyunları satın alan şüphelileri yakaladı. Koyunların tamamı sahibine teslim edildi.



Olay sonrası kaçan çobanın yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kargodan yavru köpekler çıktı

Edirne bir bir otobüs firmasının kargo bölümünde 3 yavru köpek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kette ki bir otobüs firmasının kargo bölümünde arama yaptı.

Yapılan aramada bir kutu içerisine konulmuş 3 yavru terier ve pomeryan cinsi köpek ele geçirildi.

Köpekler veteriner kontrolünde yediemine teslim edildi. İşyeri sahibi S.E hakkında tutanak düzenlendi.

Trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Ç'nin kullandığı 22 AAC 424 plakalı otomobil, Sağlık Yolu mevkinde, Ö.O'nun kullandığı 34 AN 4895 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin ses sitemi çalındı

Edirne'de park halindeki otomobilin ses sistemi çalındı.

Alınan bilgiye göre, H.A'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesinde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce anfi ve 4 adet kolon çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzensiz göçmenler farklı kimlik beyan etti

Edirne'de düzenlenen operasyonda 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Enez ilçesinde yaptıkları kontrollerde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan İran uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Pasaportsuz ve kimliksiz yakalanan şüphelilerin alınan parmak izlerinde farklı kimlik bilgileri verdiği tespit edildi.

İran uyruklu 2 kişi İl Göç İdaresine teslim edildi.

81 sürücüye 36 bin 586 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 81 sürücüye 36 bin 586 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 709 araçtan 81'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 36 bin 586 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 7 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA