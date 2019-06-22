Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobilden klarnet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.S'nin Yeni Mescit Mahallesinde park halinde bıraktığı otomobilinden camları kırılarak arka koltukta bulunan klarnet çalındı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmen operasyonu

Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyondan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesinde şüphe üzerine K.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yasa dışı yollardan sınır geçmeye hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Trafik kazası 1 yaralı

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.Y'nin kullandığı otomobil, Oğulpaşa kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan Z.Y, Edirne Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

145 sürücüye 59 bin 360 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 145 sürücüye 59 bin 360 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 814 araçtan 145'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 59 bin 360 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 10 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA