Edirne'de Asayiş

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan getirilen kaçak cep telefonlarının Edirne'de satılacağı yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Sabuni Mahallesinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 115 adet cep telefonu, 9 adet batarya ve 1 adet telefon ekranı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin ses sistemi çalındı

Kaşan ilçesinde park halinde bırakılan otomobilin ses sistemi çalındı.

Alınan bilgiye göre, Z.N'nin Yenimescit Mahallesinde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi vaya kişilerce ses sistemi çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.A'nın Muradiye Mahallesinde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

99 sürücüye 42 bin 280 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 99 sürücüye 42 bin 280 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen 494 araçtan 99'unun sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 42 bin 280 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 6 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA