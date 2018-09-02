Edirne'de Asayiş

Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi'nde motosikletini park eden Y.N, aracını kaldırımdaki bir direğe de kilitledi.

Y.N, döndüğünde motosikletini yerinde bulamayınca polise şikayette bulundu.

Zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'de zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dilaverbey Mahahlesi'nde yaşayan B.D, başı ağrıdığı için dolabında bulunan ağrı kesiciyi içti.

Bir süre sonra başı dönmeye başlayan B.D, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.