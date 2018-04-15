Edirne'de Asayiş

Edirne'de pasaportu olmayan Filistin vatandaşı yakalandı.

Jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Bosnaköy köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Filistin vatandaşını yakaladı.



Yakalanan Filistin uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

82 sürücüye 15 bin 144 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 82 sürücüye 15 bin 144 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 65 araçtan 82'sinin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 15 bin 144 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 13 araç da trafikten men edildi.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, B.Ö'nün 1. Murat Mahallesinde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Trafik kazası: 2 yaralı

İpsala ilçesindeki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A idaresindeki motosiklet, Sarpdere köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü O.A ile arkasında yolcu olarak bulunan R.O yaralandı. İpsala Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.