Edirne'de Asayiş

Edirne'de bir kişinin bahçesindeki kümes hayvanları çalındı.



Alınan bilgiye göre, Küçükdöllük köyünde oturan H.Ç'nin evinin bahçesinden, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 3 horoz, 40 tavuk, 2 Çin kazı ve keklik çalındı.



Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Güme avcılık yapanlara ceza



Edirne'de yasak olan gümede avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi.



Jandarma ekipleri Doyran köyünde yaptıkları kontrollerde B.K. ve B.Ş'nin yasak olan gümede av teybi ve canlı ördek kullanarak avlandığını tespit etti.



Ekipler, B.K'ye 4 bin 283 lira, B.S'ye ise 4 bin 458 lira ceza uyguladı.



Pasaportu olmayan Faslı yakalandı



Edirne'de pasaportu olmayan Fas vatandaşı yakalandı.



Jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Bosnaköy köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Fas vatandaşını yakaladı.





Yakalanan yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.