Edirne'de arpa hasadı başladı Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kentte arpa hasadına başlandığını bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kentte arpa hasadına başlandığını bildirdi.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de 2020 yılında 55 bin dekarlık alanda arpa ekimi yapıldığını belirtti.

Üreticilerle birlikte arpa hasadı yapan Bayazıt, hasat sezonunun bol ve bereketli geçmesini diledi.

Edirne'de bu yıl arpa üretiminin arttığını vurgulayan Bayazıt, "2019 yılında ilimizde 54. bin 289 dekar alanda 22 bin 384 ton arpa üretimimiz gerçekleşti. 2020 yılı üretim sezonu için yaklaşık 55 bin dekar alanda ekilişi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA