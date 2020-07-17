Edirne'de arazi toplulaştırmaları sürüyor Edirne'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor.

Edirne'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de arazi toplulaştırma çalışmalarının 8 ayrı proje ile devam ettiğini belirtti.

Edirne'de toplulaştırma yapılabilecek 4 milyon 402 bin 950 dekar alan bulunduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu arazilerin yüzde 23'lük kısmı olan 1 milyon 22 bin 720 dekar alanda çalışmalar tamamlanmış, yüzde 64'lük kısma tekabül eden 2 milyon 813 bin 220 dekar alanda çalışmalar devam etmektedir.

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır."

Kaynak: AA