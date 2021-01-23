Edirne'de aranan şüpheli kısıtlama denetiminde yakalandı
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Edirne'de aranan şüpheli kısıtlama denetiminde yakalandı

23.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:34
Edirne'de aranan şüpheli kısıtlama denetiminde yakalandı

Edirne'de farklı suçlardan aranan şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı.

Edirne'de farklı suçlardan aranan şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Seyir halindeki araçlar, ticari taksiler ve motosikletli kuryeler durdurularak, izin belgeleri kontrol edildi.

Polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 4 kişinin kimlik sorgularını yapan ekipler, S.U. hakkında farklı suçlardan arama kaydı bulunduğunu tespit etti.

S.U. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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