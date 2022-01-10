Edirne'de aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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Edirne'de aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K'yı yakaladı.

Şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

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