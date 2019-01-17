Edirne'de Aranan Fetö Şüphelisi Kadın Samsun'da Yakalandı
Edirne'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi kadın, Samsun'da gözaltına alındı.
Edirne'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi kadın, Samsun'da gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine Tekkeköy ilçesindeki uygulama noktasında çalışma başlattı.
Durdurulan bir araçta bulunan Hamide Y'nin yapılan GBT sorgusunda, Edirne Sulh Ceza Mahkemesince arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Örgütün "Edirne il ablası" olduğu iddia edilen şüpheli, Edirne'ye gönderilecek.
Kaynak: AA