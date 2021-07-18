Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı
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Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin arama yapmak için gittiği evin penceresinden dışarıya atılan çantada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin arama yapmak için gittiği evin penceresinden dışarıya atılan çantada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde arama yapmak için gittiği bir evin penceresinden dışarıya okul çantası atıldığını fark etti.

Ekipler çantada 13 poşette 681,34 gram eroin, 2 poşette 51,84 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Y.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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