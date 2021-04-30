Edirne'de araçlarıyla alışverişe gelenlere 3 bin 150 lira ceza yazıldı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, kent merkezinde ve bazı alışveriş merkezlerinin önünde, yasak olmasına rağmen araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Ellerinde poşetleriyle araçlarının yanına gelen bazı vatandaşlar karşılarında polisi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Polis ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından izin belgesi olmayan veya araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara para cezası yazdı.

Ekipler ayrıca dışarda olan bazı vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı, bazı mahallelerde kısıtlamaya yönelik anonslar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin