Edirne'de araçlarıyla alışverişe gelenlere 3 bin 150 lira ceza yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de araçlarıyla alışverişe gelenlere 3 bin 150 lira ceza yazıldı

Edirne'de araçlarıyla alışverişe gelenlere 3 bin 150 lira ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, kent merkezinde ve bazı alışveriş merkezlerinin önünde, yasak olmasına rağmen araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Ellerinde poşetleriyle araçlarının yanına gelen bazı vatandaşlar karşılarında polisi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Polis ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından izin belgesi olmayan veya araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara para cezası yazdı.

Ekipler ayrıca dışarda olan bazı vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı, bazı mahallelerde kısıtlamaya yönelik anonslar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de araçlarıyla alışverişe gelenlere 3 bin 150 lira ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:32:26. #1.14#

title