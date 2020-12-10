Edirne'de aracıyla polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekiplerinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine "dur" ihtarında bulunduğu aracın sürücüsü kaçtı. E.K'nin kullandığı araç ekiplerin kovalaması sonucu bir süre sonra durduruldu.

Aracın bagajında tabanca, şarjör ve 29 mermi ele geçirildi. Ekiplerin, aracın kaçış güzergahında yaptıkları aramada 1 tabanca daha bulundu.

Şüpheli E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci