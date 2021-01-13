Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı
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Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı

13.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:07
Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı

Edirne'de Tunca Nehri'nin yola taşması sonucu aracında mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Edirne'de Tunca Nehri'nin yola taşması sonucu aracında mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Tunca Hudut Bölüğü askerlerine yemek götüren kişi, dönüşte Hatipköy-Büyükismailçe köyü yolunda suyun taşması nedeniyle aracında mahsur kaldı.

Minibüsün yarısına kadar su dolması nedeniyle aracın üstüne çıkarak yardım bekleyen görevlinin çağrısına AFAD yetişti.

Mahsur kalan kişi botla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı
Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı
Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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