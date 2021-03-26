Edirne'de aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

Edirne'de aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Edirne'de aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde şüphe üzerine R.K'nın kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 12,89 gram bonzai, 1,49 gram metanfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü R.K. ve araçtaki V.K. ile C.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen R.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

V.K. ile C.S. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci