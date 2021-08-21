Edirne'de apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Edirne'de apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'de apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de bir apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edirne'de bir apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kürşat Zengin'in kullandığı 22 RS 738 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Aydın Apartmanı'nın bahçesine devrildi.

Aracın bir dairenin balkonuna girmesini engelleyen çam ağacı yıkıldı.

Bu sırada bahçede oynayan çocuklar ve oturan apartman sakinleri korku yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilden apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Zengin, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil kaza sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaza esnasında bahçede oturan apartman sakinlerinden Meryem Serbest, AA muhabirine, yemek yerken büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Yerimizden fırladık. Zannettim ki apartmanın yarısı yıkıldı. Arabanın buraya düşeceğini hiç tahmin etmezdim. Hemen ambulansa haber verdim. Sürücünün araçtan çıkmasına yardımcı olduk. Durum bu. O ağaç olmasaydı araç bizim evimize girerdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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