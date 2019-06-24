Edirne'de anne ve oğlunun silahla yaralanması

Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında 3 gün önce Menzilahır Mahallesi'nde, N.S. ve oğlu B.P'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve teknik takip sonrası olayla ilgili C.K, A.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA