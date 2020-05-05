Edirne'de anne adaylarına "online" doğuma hazırlık eğitimi veriliyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan hamilelere, internet üzerinden "doğuma hazırlık" eğitimi veriliyor.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan hamilelere, internet üzerinden "doğuma hazırlık" eğitimi veriliyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Gebe Okulunda görevli ebe Nur Uymur, haftada 3 gün 4'er saat anne adaylarına internet üzerinden bilgiler aktarıyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, salgın nedeniyle yaşanan zor süreçte vatandaşlara her alanda destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Salgından korunmak için alınan önlemlerin eksiksiz uygulandığını belirten Kalkan, "Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan koronavirüs, herkesi olduğu gibi anne adaylarını da tedirgin ediyor." dedi.

Sağlık Müdürlüğü olarak bu konuda tedbirler alarak anne adaylarıyla internet üzerinden iletişime geçtiklerini anlatan Kalkan, "Hastanemizde görevli ebe, anne adaylarını, internet üzerinden yaptığı bağlantıyla doğuma hazırlık konusunda bilgilendiriyor. Anne adaylarımız gebelik, doğum, lohusalık, bebek bakımı, emzirmeyle ilgili bilgileri uzaktan eğitim yöntemiyle alabiliyor ve eğitimcilerimize sorular sorabiliyor." dedi.

Kalkan, tüm ebelerin "5 Mayıs Dünya Ebeler Günü"nü de kutladı.

Kaynak: AA