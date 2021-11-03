Edirne'de "amigurumi" ile üretilen oyuncaklar lösemili çocukları sevindirecek

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından Doğu ve Uzak Doğu geleneklerine ait el sanatlarından olan amigurumi tekniğiyle lösemili çocuklar için oyuncak üretildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Benim Güçlü Kocaman Kahramanım" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda el sanatları teknolojisi öğretmeni Beyhan Aykaç ve kursiyerler, amigurumi tekniğiyle oyuncaklar yaptı.

Aykaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje başlarken amigurumi oyuncaklarının lösemili çocuklar için uygun ve faydalı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Tamamen organik ürünlerden üretilen bu oyuncakların lösemili çocukların gözlerinde mutluluk ışığı olacağına inanıyoruz." dedi.

Kursiyer Özgül Deniz ise çocuğunun lösemi tedavisi sürecinde 5. yılı geride bıraktığını belirtti.

Bu projeyi lösemi tedavisi gören tüm çocuklar için hayata geçirdiklerini belirten Deniz, şöyle konuştu:

"Tedavi sürecinde aileler ve çocuklar zorlanıyor. Bu süreçte dışarıdan destek almak da çok önemli. Bu çocuklar tedavi gördükleri odanın kapısına acaba ne gelecek diye bakıyorlar. Böyle bir günde hatırlanmaları da çok önemli oldu. Çocuklarımız kemoterapi tedavisi alırken 4 saat boyunca bir odada kapalılar. Bu projede ürettiğimiz oyuncaklar onlar için tedavi gördükleri odalarında birer sevinç kaynağı olacak."

Kursiyerlerin ürettiği amigurumi oyuncakları, Edirne Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 27 çocuğa ulaştırılmak üzere, bölüm doktorlarına teslim edilecek.

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