Edirne'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Edirne'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edirne'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.S'nin kullandığı 22 AAR 348 plakalı ambulans, 1. Murat Mahallesi'nde M.A.K idaresindeki 22 BD 922 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü M.A.K, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası kontrollü geçişlerin sağlandığı yol araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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