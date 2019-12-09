Edirne'de altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı

09.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:16

Edirne'de, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarından oluşan toplam 520 kilometrelik altyapı çalışmasına düzenlenen törenle başlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Abdi İpekçi Caddesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin tamamlanmasıyla kentin 2050 yılına kadar altyapı sorunu yaşamayacağını söyledi.

İller Bankası tarafından altyapı kredisinin onaylanmasının ardından çalışmalara başlandığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın destekleriyle kredimiz onaylandı. İhaleyi kazanın firmamızda çok iyi bir firma. Sözleşmemiz gereği 3 yıl içerisinde şehrimizin 2050 yılına kadar ihtiyacını giderecek altyapı çalışmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik, kaliteli, patlamayan temiz borulardan 380 kilometrelik içme suyu şebekemizi, yeni imara açılan bölgelerdeki kanalizasyon hatları da dahil olmak üzere 110 kilometre kanalizasyon hattımızı ve 30 kilometre yağmur suyu toplama hattımızı üst yapısıyla beraber 3 yılda tamamlayarak Edirnelilerin bu sorunlarla uğraşmamasını sağlayacağız."

Başkan Gürkan, altyapı çalışmalarına sorunlu yerlerden başlayacaklarını belirterek, projeyi etaplara ayırdıklarını sözlerine ekledi.

"Edirne'ye yapılacak her hizmete destek vermeye hazırım"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da projenin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Edirne'nin tarihi günler yaşadığını belirten Aksal, "Geçtiğimiz günlerde Edirne'yi Londra ve Peki'ne bağlayacak hızlı tren projesinin temeli atıldı. Edirne için tarih ve kültür kenti diyoruz. Ancak altyapınız ve sağlıklı içme suyunuz yoksa bu çok önem arz etmiyor. Bu projeyle bunları da kısa sürede halledeceğiz." dedi.

Edirne'ye yapılacak her hizmete destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Aksal, mevkilerin gelip geçici olduğunu ve parti farkı gözetmeksizin kente hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Abdi İpekçi Caddesi'nde altyapı çalışmalarına başlandı.

Törene, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil tolum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA