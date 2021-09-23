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Edirne'de akarından elde edilen geliri burs olacak dağıtılacak çeşmeye zarar verildi

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de akarından elde edilen geliri burs olacak dağıtılacak çeşmeye zarar verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde akarından elde edilen gelirin burs olarak dağıtılması planlanan mahalle çeşmesinin para atma haznesine zarar verildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde akarından elde edilen gelirin burs olarak dağıtılması planlanan mahalle çeşmesinin para atma haznesine zarar verildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek, AA muhabirine çeşmenin para atılan kısımlarına zarar verildiğini bu durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Çeşmenin açılışından daha bir hafta bile geçmediğini anımsatan İşlek, şunları belirtti:

"Bunun adı hırsızlık değil, hainliktir. Bir de başka mahallelere de belediye önderliğinde hayır yapmak isteyenler de hayrat çeşmeleri yapılacaktı, bu şartlarda kim hayrat düşünür ki? Böyle hainlik olmaz. O paralar toplanacak ve belki de bunu yapanların çok yakından tanıdığı çocuklara burs olarak verilecekti. Ama bu hakkı gasp etmek istediler. Yardıma ihtiyaçları varsa gelsinler yardım edelim, herkese de yardım ediyoruz."

Keşan Belediyesi "11 Mahalleye 11 Hayır Çeşmesi" Projesi kapsamında Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki "Tatlı Çeşme"yi yenilemiş. 1 lira karşılığında 10 litre içilebilir su alınacak çeşmenin gelirinin burs olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

EDİRNE (AA) Keşan Belediyesi tarafından "11 Mahalleye 11 Hayır Çeşmesi" projesi kapsamında hazırlanan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dağıtılacak Tatlı Çeşme'nin para haznelerine zarar verildi.

Keşan Belediyesi tarafından "11 Mahalleye 11 Hayır Çeşmesi" projesi kapsamında hazırlanarak, açılışı yapılan ve 1 TL karşılığında 10 litre su verilen Tatlı Çeşme'nin para haznelerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek, çeşmeye zarar verilmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Su almak isteyenlerin para attığı kumbara muhafazasına zarar vermişler. 1 Hafta geçti şu hale bakın. Bunun adı hırsızlık değil, hainliktir. Bir de başka mahallelere de belediye önderliğinde hayır yapmak isteyenler de hayrat çeşmeleri yapılacaktı, bu şartlarda kim hayrat düşünür ki? Böyle hainlik olmaz. O paralar toplanacak ve belki de bunu yapanların çok yakından tanıdığı çocuklara burs olarak verilecekti. Ama bu hakkı gasp etmek istediler. Yardıma ihtiyaçları varsa gelsinler yardım edelim, herkese de yardım ediyoruz." dedi.

Edirne'de akarından elde edilen geliri burs olacak dağıtılacak çeşmeye zarar verildi

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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